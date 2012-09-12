En çok okunan kitaplar

Onu sırasıyla Can Dündar’ın Aşka Veda ve Soner Yalçın’ın Samizdat kitapları izleyerek, plajların en çok okunan üç ismi oldular. İdefix.com, son iki ayın en çok satan 30 kitabını açıklayarak plajların nabzını ölçtü. Elde edilen verilere göre, kitap tutkunlarının vazgeçilmezi bu yaz Ahmet Ümit’in Sultanı Öldürmek adlı romanı oldu.



Listenin ikinci sırasındaysa Aşka Veda isimli romanıyla Can Dündar yer aldı. Soner Yalçın’ın ses getiren kitabı Samizdat ise bu yazın en çok ilgi gören üçüncü kitabı oldu. Tam 11 yabancı yazarın bulunduğu listede, dördüncü sıraya Yılmaz Özdil; İsim, Şehir, Bitki kitabıyla otururken, beşinci sıranın sahibi ise Sisle Gelen Yolcu eseriyle Jean-Christophe Grange oldu. Ayrıca George R.R. Martin’in üç kitabıyla sıralamada kendine yer bulması da dikkat çekti.



Bunların dışında 2012 yazına damgasını vuran diğer yazarlar ise Uğur Dündar, Elif Şafak, Haruki Murakami, Murathan Mungan, Patti Smith, Sabahattin Ali, Albert Camus, Henry Miller, İlber Ortaylı, Canan Efendigil Karatay, Zülfü Livaneli, Mustafa Balbay, Yusuf Atılgan, Stephen King, Ahmet Hamdi Tanpınar, Umberto Eco, Osman Ulagay, Chuck Palahniuk, Hande Altaylı, Pierre Dukan ve Jonathan Franzen olarak belirlendi.

