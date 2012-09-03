En çok Kuyt haber oldu

Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile derginin incelendiği araştırmada, Fenerbahçe'nin Liverpool'dan transfer ettiği Kuyt, geçtiğimiz ay boyunca spor sayfalarında toplam 1.638 kez adından söz ettirerek ilk sırada yer aldığı belirlendi. Ağustos ayında spor gündemine en çok gelen ikinci futbolcu toplam 1.448 haberle, Galatasaray'ın Juventus'tan ikinci kez kiraladığı Felipe Melo oldu. Üçüncü sırada ise, kadroya alınmaması nedeniyle düşünce ve duygularını mesaj atarak taraftarlarla paylaşan Fenerbahçe'nin Kaptanı Alex de Souza 1.306 haberde yer aldı.





Geçtiğimiz ay en çok konuşulan futbolcular sıralamasında Galatasaray'ın bir türlü kadrosundan gönderemediği Milan Baros 1.267 haberle dördüncü sırayı alırken, Fenerbahçe'nin Juventus'tan renklerine kattığı Milos Krasic de çıkan haberlerde 1.133 kez yer alarak beşinci oldu.

Ayın en çok konuşulan sporcuları listesinde, 1.000 haberi aşan diğer futbolcular ise; Galatasaray'ın yeni golcü transferleri Burak Yılmaz ve Umuk Bulut olurken, Beşiktaş'ın yaz boyunca gündemden düşmeyen Portekizli oyuncuları Fernandes, Almeida ve Ouaresma da listede ilk on içinde yer aldılar.



