80 milyon dolarlık ihalede 47 firma arasında öne çıkarak İngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olmaya hak kazanan YDS, 4 yıl boyunca yaklaşık 300 bin çift botu İngiltere ordusu için üretecek.
YDS Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Yakupoğlu, "Şu anda Avrupa'nın bot pazarının yüzde 10'ununa hakimiz. 5 yıl içinde 3'te 1'ine hakim olmayı hedefliyoruz'' dedi.
En büyük postal ihalesi Türk firmanın
İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından açılan ciro bazında dünyanın en büyük askeri bot (postal) alım ihalesini Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi A.Ş (YDS) kazandı.
05 Eylül 2012 Çarşamba 11:50
80 milyon dolarlık ihalede 47 firma arasında öne çıkarak İngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olmaya hak kazanan YDS, 4 yıl boyunca yaklaşık 300 bin çift botu İngiltere ordusu için üretecek.