En büyük postal ihalesi Türk firmanın

80 milyon dolarlık ihalede 47 firma arasında öne çıkarak İngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olmaya hak kazanan YDS, 4 yıl boyunca yaklaşık 300 bin çift botu İngiltere ordusu için üretecek.



YDS Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Yakupoğlu, "Şu anda Avrupa'nın bot pazarının yüzde 10'ununa hakimiz. 5 yıl içinde 3'te 1'ine hakim olmayı hedefliyoruz'' dedi.