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En büyük düşüşü Fenerbahçe gösterdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) "Dünyanın En İyi Futbol Takımları" Ağustos ayı değerlendirmesinde, Türk takımları sınıfta kaldı.

04 Eylül 2012 Salı 13:15
En büyük düşüşü Fenerbahçe gösterdi
UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Videoton'a elenerek Avrupa defterini erken kapatan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de de istediği sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Oynadığı son 3 maçta 5 puan kaybederek 4 puan ile 10. sırada yer alan Trabzonspor, IFFHS'nin 1 Eylül 2011- 31 Ağustos 2012 "Dünyanın En İyi Futbol Takımları" değerlendirmesinde Trabzonspor 4 basamak geriledi. Bordo-Mavili Takım 126 puan ile 84. sıradan 88 sırala geriledi. 

Sıralamada Fenerbahçe 146 puan ile 62. sıradan 104 sıraya gerilerken en büyük düşüşü gösteren Türk takımı oldu. Beşiktaş ise 127,5 puan ile 79 sıradan 77 sıra da yer alarak 2 basamak yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ise 96 puan ile 174. sıradaki yerini korudu. 

Bursaspor 114 puan ile 111 sıradan 126 sıraya gerilerken, Eskişehirspor 101.5 puan ile 154. sıradan 157 sıraya düştü. Sivasspor ise 72 puan ile 311. sıradan 342. sırada kendisine yer buldu. 
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