En ateşli bölgeler

Dudaklar



Öpme ve öpüşme, ağız ve dudak çevresinin son derece duyarlı olmasından doğmuştur. Dudaklar ve dil, en duyarlı bölgelerdendir.



Kulak



Kulak arkası ve ve kulak memesi çok duyarlı bölgelerdir.



Bir kez alışkanlık oluştuğunda kulak memeleri de salt elle dokunmaktan cinsel heyecanı doruğa yaklaştıran uyarımlar sağlar.



Klitoris



Cinsel heyecen sırasında klitoris büyür, sertleşir ve orgazm sırasında doyum noktasını oluşturabilir.



Kadında cinsel uyarılmaya yol açan en hassas bölgedir.



Bacaklar



Bacakların iç bölgeleri cinsel uyarıya karşı kesin bir tepki gösterir. İlişkiden önce, hassas bölgelerin hafif okşamalarla tahrik edilmesi gerekir.



Göğüsler



Kadınların meme uçları adeta birer klitoris görevi görür ve uyarılmaları kadına büyük haz verir. Buradaki sinir uçları vajinal uyarım sistemiyle bağlantılıdır.



Kalçalar



Erkekler bu bölgeye karşı özel bir cinsel duyarlılık gösterir.



Cinsel organ



Kasık ve çevresi oldukça hassas bölgelerdir.