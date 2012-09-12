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Emre’den sitem dolu açıklamalar

(A) Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdaki oyuncuları çok iyi tanıdığını belirterek, ''Burada en doğru şekilde kim hizmet etmek istiyorsa sahada, hoca ona görev veriyordur'' dedi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 01:00
Emre’den sitem dolu açıklamalar
Emre Belözoğlu, (A) Milli Takım'ın, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Estonya'yı 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

Milli takım hakkında son zamanlarda yapılan yorumlarla ilgili sitem dolu konuşan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

''Ben de yıllarca polemiklerin içine girmiş birisi olarak o kadar çok yorgunum ki bu konulardan, ama bu işin içinden gelmiş, geçmişinde bizim hayran olduğumuz efsane insanların konuşmaları bizim kulağımıza geliyor. Çok üzülüyoruz. Değmiyormuş bizim verdiğimiz değerlere, sevgimize. Bunları görmek üzücü. Yarın biz de futbolu bırakacağız. Onlar bize bıraktılar, biz de gençlere bırakacağız. Kim buraya gelirse gelsin, üzerinde bu armayı taşıyorsa ben destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Burası milli takım, destek olunması gerekiyor. Daha bir maç kaybetmişiz. Çok kötü bir takımmış Hollanda. Onlar da rakiplerini yenmişler. Çok kötü takımmışlar ama yenmişler işte. Geçmişimizde kahraman gördüğümüz herkes bizi hayal kırıklığına uğratıyor ne yazık ki. Bu böyle devam edecek, biz de elimizden geleni yapacağız.''

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de görev vermediği Selçuk İnan ile ilgili bir soru üzerine Emre, şunları söyledi:

''Selçuk, ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncusu. Benim kardeşim yani. İyi oynasın, kötü oynasın bizim sırtımızda yeri var. Burası milli takım, hizmet yarışı. Kimsenin oynamamasından keyif duymayız. Burada takıma kim hizmet edecekse, onun arkasında oluruz. Hamit keza bu takıma yıllarca hizmet etmiş. Bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Herkes oynamak ister. Ama başımızda çok değerli bir hocamız var. Bizden daha iyi tanıyor Selçuk'u, Nuri'yi, Mehmet Topal'ı, Arda'yı. Yani kimsenin bundan şüphesi olmasın. Burada en doğru şekilde kim hizmet etmek istiyorsa sahada, hoca ona görev veriyordur.''

Emre Belözoğlu, milli takımın içinde herhangi bir problemin olmadığını dile getirerek, ''Selçuk oynamayınca üzülecek. Oyuncu üzülmüyorsa, zaten burada problem var. Üzülecektir ama oyuna girdiğinde yapması gereken bu Selçuk'un. Golünü attı, çok iyi oynadı. Kim girdiyse elinden gelen her şeyi yaptı. Oynamamak insanı kamçılar. Ben de yıllarca yaşadım bunu. Fakat bunu bir bölünmeye götürecek şekilde şeylerin konuşulması, kamuoyunu yönlendirmekten başka bir şey değil. Üzücü olan bu, başka bir şey değil'' diye konuştu.
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