Emre’den samimi cevaplar

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Emre Belözoğlu, LigTV'de Quiz'in sorularını yanıtladı. Emre verdiği samimi cevaplarla dikkat çekti;





En unutamadığın golün?





Çok gol atmadım ben. O yüzden hepsini hatırlıyorum.Inter'de bir tane Lazio'ya karşı atmıştım.Dipleme bir vuruş ile. Bir de İtalya Milli Takımı'na attığım gol vardı. Bunlar güzel gollerimdi.





En unutamadığın maç?





Fenerbahçe ile çıktığım ilk maç olabilir. Çok değişik duygular hissetmiştim. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen, güzel duygulardı. MTK maçı diyebilirim.





En iyi Kaleci?





En iyi kaleci. Taffarel.





En kötü kaleci?





Ahmet Bulut. Menajerim Ahmet Bulut kötü kaleciymiş, ben karşılıklı oynamadım ama.





En güzel asist?





Hertha Berlin maçında Hakan ağabey'e bir asist yapmıştım. O güzeldi.





En anlamlı maç?





Zor sorular ya bunlar. İzlerken güzel cevap veriyorsun, ama konuk olduğun zaman zor oluyormuş. En anlamlı maç Milli Takımdaki ilk maçım diyeyim.,





En iyi oynadığın maç?





Çok yok. Çok enteresan bir maç olmuştu. O zaman Inter'de oynuyordum. Kadıköy'de Ukrayna'ya yenilmiştik. Bütün stat Emre diye bağırmıştı. O maç iyi oynamıştım.Yenilmiştik, ama düşün iyi oynamam bu kadar yetiyor benim.





En kötü oynadığın maç?





Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığım dönemde deplasmandaki Porto maçı.





En çok üzüldüğün maç?





En çok üzüldüğüm maç tartışmasız Inter ile son maçta Lazio'ya kaybetmemizdi, şampiyonluktan olmuştuk. Bir de Fenerbahçe ile Bursa'ya vermiştik şampiyonluğu. Bu iki maçta çok üzülmüştüm.





En etkilendiğin stat?





Bernabeu güzel stad. Anfield güzel. Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu çok güzel stad.





İdolün?





Çocukluğumda hep idolüm Oğuz hocaydı. Tugay Kerimoğluydu. Okan Buruk'tu. Yani tek bir isime indirmem gerekirse Fenerbahçeli olmama rağmen çocuklukta Okan Buruk diyebilirim.





En iyi golcü?





Gördüğüm en iyi golcü Alan Shearer.





En beğendiğin futbolcu?





Şu dönemde Iniesta.





En yetenekli futbolcu?





En yetenekli futbolcu, valla izlerken şu son dönemde Iniesta, ondan önce Zidane. Pardon, ben yan yana oynadıklarımı söylemek istiyorum. Ronaldo var. Inter'de gördüğüm en yetenekli futbolcu oydu. Ama şu son dönemler hafızamızda kalıyor diye Zidane ve Iniesta,onlardan önce Ronaldo.





En yeteneksiz futbolcu?





Newcastle'da oynarken Amerikan bir stoperi gelmişti. Daha sonra Milan'a da gitti. Oguchi.Bir altı ay oynamıştık yani çok güçlüydü, ancak yeteneksizdi. Yanlış anlaşılmasın ben bu cevapları kolay vermiyorum ama yeteneksizdi.





En çalışkan futbolcu?





Gördüğüm en çalışkan futbolcu Bülent Korkmaz, Deniz Barış onun dışında Javier Zanetti.





En tembel futbolcu?





Gördüğüm en tembel futbolcu, şimdi söyleyeyim mi? Gökhan Gönül… Gökhan Gönül'e sabah idmandan önce gel salona diyorum, tamam abi diyordu. İkinci gün cayıyordu. Bu arada Fenerbahçe'de benim tembel olduğumu söylüyorlarmış. Kabul etmiyorum onu.





Seni en çok zorlayan futbolcu?





Bana karşı oynayan gençliğimde Inter'de oynarken Gattuso. Onun dışında Viera, bunlar çok iyi futbolcular.Karşılıklı oynadığım için.





En iyi şarkı söyleyen futbolcu?





En iyi şarkı söyleyen futbolcu Mehmet Gönülaçar ve Uğur Boral. Tugay Kerimoğlu da çok güzel söyler.





En kötü şarkı söyleyen futbolcu?





Bizde kim söylüyordu ya. Semih söylemeye çalışıyordu otobüsün arkasında. O böyle bunalım şarkılar sever ama kötü söylüyordu.





Duşta en fazla kalan futbolcu?





Kim vardı ya. Cannavaro. Fabio Cannavaro gibisini görmedim ben.





En fazla yemek yiyen futbolcu?





Kaleci Mert.Bir de Yunanistan Milli Takım kaptanı. Mert kadarını görmedim, ama ikisi kafa kafaya gider.





En bonkör futbolcu?





Okan ağabeydir. O çok bonkördür. Başka duyduğum kadarıyla Bülent Uygun çok bonkörmüş. Bülent ağabeye şahit olmadım, ama Okan ağabeyi biliyorum.





En cimri futbolcu?





Lugano.





En çok konuşan futbolcu?





Fenerbahçe'de çok temiz kalplidir ama Caner. Caner çok konuşur.





En az konuşan futbolcu?





Ümit Milli Takım'da Serkan vardı. Bir de Hakan Balta var.





En doğrucu futbolcu?





Ben burda bu soruyu sorduğunuzda benim diyenleri anlamıyorum. Onlar kendileri karar veriyormuş. Onu anlamıyorum. Buradan bunu da ifade edeyim. Doğrucu olan Galatasaray'da Bülent ağabey ve Vedat İnceefe vardı. Onlar bildiklerini söylerlerdi.





En abartan futbolcu?





Suat Kaya'nın üstüne hiç görmedim. Suat ağabey de çok komik bir ağabeyimizdi, ama olayları çok abartırdı. Birde Semih var.Semih Şentürk'te güzel abartır. İkisi.





En şık giyinen futbolcu?





Futbolcular çok giyinmeyi bilmiyoruz biz ya. Okan ağabey iyi giyinir. Son dönemler takım elbiseleri falan güzel giyiniyor. O dönemde ben İtalya'da oynarken Cannavaro güzel giyinirdi. Francesco Coco güzel giyinirdi. Dolce&Gabbana'nın mankenliğini de yapıyordu. O olabilir.





En kötü giyinen gutbolcu?





Valla Lugano ya.





En yumuşak futbolcu?





Gökay Eroğlu.





En gaddar futbolcu?





En gaddar Materazzi. Marco Materazzi.





Lakabın?





Lakabım yoktu ya, daha hiç olmadı.





En iyi teknik adam?





Şimdi bütün teknik adamların bizim üzerimizde emeği vardır. Fatih hoca mesela benim profesyonel hayata girdikten sonra bugünlere gelmemdeki en büyük pay sahibi adamdır. Onun dışında Şenol hoca ile çalıştım, Mustafa hoca ile çalıştım, Mancini ile çalıştım, hepsi çok değerlilerdi ama ben genç milli takımda Turan Mestçi. Özelliklerini çok sevdiğim ve çocukken bana anlattıklarının, profesyonel hayatımda hep karşıma çıktığı bir teknik adamdı. O yüzden genç Milli Takımdaki hocam Turan Mestçi.





En kötü teknik adam?





En kötü'nün cevabı hazır ya. Newcastle'da Sam Allardyce vardı hocam. Gördüğüm en kötü teknik adamdı. Bazı verdiğimiz cevaplar şaka oluyor ama bu konuda ciddiyim. Gördüğüm en kötü teknik adamdı.





Teknik direktör idolün?





Mourinho.





En sevdiğin hakem?





Hüseyin hocayı çok seviyorum. Saha içerisinde de, dışarısında da çok iyi bir insan, Hüseyin hocayı çok severim.





En sevmediğin hakem?





Yok ya. Ben aslında saha içerisinde hakemlerle çok uğraşan bir tipmişim gibi görünüyor ama hiç öyle kötü ilişkilerim olmadı.





En sevdiğin yemek?





Böyle kilo almaya çok müsaitim ancak “döner”e hayır diyemiyorum.





En sevdiğin şehir?





İstanbul ya. İzmir'i de severim. Bu iki şehirin ayrı bir yeri var bende.





En sevdiğin film?





Türk filmi olarak izlediğim en iyisi “Babam ve Oğlum”du. Bir de “Mustafa Hakkında Herşey” çok güzeldi. Yabancı film olarak da “Brave Heart” çok iyiydi. “Game of Thrones” var ama o da film değil.





En sevdiğin aktör?





Dizi oyuncusu olarak en beğendiğim oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir de Özgü Namal'ı severim.





En sevdiğin şarkıcı?





Çok var aslında. Bayan seslerini seviyorum ben. Bayanlardan da en çok sesini beğendiğim Sezen Aksu, Niran Ünsal. Yıldız Tilbe'nin eski şarkılarını çok severim.





Yabancı da çok dinliyoruz da Adele çok seviyorum. Türkler daha çok. Fettah Can var. Sağolsun gitmeden önce evde beraber söyledik.





Futboldan kazandığın ilk para ile ne aldın?





İlk oturduğumuz evi aldım, annemlere. Almak nasip oldu daha doğrusu.





En sevdiğin çizgi film?





Oğlumdan dolayı Caillou. Ama daha önce Tsubasa vardı. Gerçi benim yaşım ilerlemişti ama.