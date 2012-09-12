Emre deliye döndü!

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu'ndaki 2. maçında Türkiye'nin Estonya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımımızın ilk golünü atan Kaptan Emre Belözoğlu’nun attığı gol sonrası yaşananlar zaferin bile önüne geçti. Atletico Madrid’li yıldız, golünün ardından herkesi çağırarak yedek kulübesine koştu. Bu sırada Hamit ve Emre’nin kulübeden kalkmadığını gören Emre, her seferinde ses tonunu arttırarak ve yüz ifadesini yüz ifadesini sertleştirerek bu ikiliye ‘Gel’ diye bağırdı.





Bu sırada Nuri ayağa kalktı. Hamit ise Emre’nin fırçasına aldırış etmedi. Sevinç yumağı oluştuktan sonra Nuri ve Hamit’in yanına giden Emre bu ikiliye sarıldı.





İki futbolcunun da oynamadıkları için moralsiz oldukları ve bu nedenle sevince ortak olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: Halid Kayacan / Vatan