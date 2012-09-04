Emre: 'Beşiktaş’a transfer olduğum için mutluyum'

Beşiktaş'a 3 yıllığına imza atan 1995 doğumlu Emre Tali, kendisini yetiştiren Çaykur Rizespor'a vefa borçu olduğunu belirtti. Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giymek istediğini ifade eden Emre Tali, "Çaykur Rizespor'u her zaman destekleyeceğim. Şu an tek düşüncem yeni kulübümde başarılar kazanmak" dedi.





"Emre'nin önünü açtık"





Çaykur Rizespor transfer komitesi başkanı Koray Deniz ise kulübün alt yapısından yetişen kaleci Emre Tali'yi bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a verdiklerini vurgularken şöyle konuştu:





"Beşiktaş'ın teklifini Emre'nin geleceği adına da değerlendirdik. Emre çok yetenekli ve genç bir kaleci. Emre'nin önünü açmak adına böyle bir karar aldık. Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceğini umuyorum. Gittiği yerde bizi en iyi şekilde temsil edeceğini inanıyoruz."



