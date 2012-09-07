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Emniyette kritik atamalar !

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın il emniyet müdürlüklerine ilişkin atama kararı Köşk’ten geçti.

07 Eylül 2012 Cuma 10:03
Emniyette kritik atamalar !

28 ilin emniyet müdürü değişirken, Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ile Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz merkeze alındı. Oğuz’un yerine Balıkesir Emniyet Müdürü Ömer Aydın atandı.

Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Çatalkaya’nın yerine daha önce İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmış olan ve 13 Ocak 2010 tarihinden bu yana Muğla Emniyet Müdürlüğü görevi yapan Kadir Ay atandı.

Terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısının ardından 10 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından tartışılan Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz’un merkeze alınması dikkat çekti. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Oğuz için “Görevden alınmalı” demişti. Oğuz ile birlikte Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz da merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayından geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Mehmet Yüksel, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Başbakanlık Koruma Müdürü Zeki Bulut, Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevi Siirt Emniyet Müdürü Recep Güven’e verildi. Başbakanlık Koruma Müdürlüğü’ne ise Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ramazan Bal getirildi. Siirt Emniyet Müdürü ise İstanbul Emniyeti’nin eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Mutlu İkizoğlu oldu. KCK, Faili Meçhul Cinayetler Soruşturması ve 28 Şubat Soruşturması gibi kritik dosyalarda görev yapan Ankara Emniyeti’nin eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ümit Yurdakul, Van emniyet müdürü oldu. Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Gürkan, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne; Samsun Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Bingöl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Ağrı Emniyet Müdürü Halil Karataş Balıkesir Emniyet Müdürü oldu.

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