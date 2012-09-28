Emniyet Şeridi ihlaline sıkı denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, emniyet şeridi ihlalinin çok olması üzerine TEM Otoyolu’nda başlattığı uygulamayla bir haftada 5 bin araca ceza kesti.

Hürriyet'in haberine göre, otoyolun virajlarına ekip otolarını park eden ya da yaya konuşlanan 150 trafik polisi, emniyet şeridine giren sürücülere ceza kesti.

Trafik polislerini fark ederek son anda kaçmaya çalışan sürücülerin otoyolun en son şeridine doğru yöneldiği görüldü.

Ceza yemekten kurtulamayacaklarını söyleyen bir trafik polisi, “Durduramazsak plakasını alıyoruz. Değişen bir şey yok” dedi.

Emniyet şeridi ihlallerine 72 lira para cezası kesildiğini söyleyen polis, “20 de ceza puanı işleniyor. Para düşük ama ceza puanı yüksek” dedi.