Emmanuel Nsumbu Samsunspor’da

Samsunspor, Emmanuel Nsumbu ile resmi sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri Yönetim Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Kemal Gedikli, yeni transferin Samsunspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu. Yabancı oyuncu transferlerine de değinen Gedikli, "Bizim daha önceden de devam eden yabancı oyuncularımız var. Bir ya da iki transfer yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.





Samsunspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu söyleyen Samsunsporlu yeni futbolcu Emmanuel Nsumbu, "Türkiye'ye ve Türk halkına yabancı değilim. Daha önceden de Türk takımlarında oynadım" diye konuştu. Ardından Samsunspor'a transfer edilen Emmanuel Nsumbu, Samsunspor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.





Öte yandan, Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mehmet Yılmaz, Medya Sorumlusu Şenol Çakır'ın ayrılmasından sonra yerine Yusuf Ziya Çakır'ın getirildiğini söyleyerek, camiaya hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.