Emlakta kademeli vergi

Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısı büyük ölçüde şekillendi. Emlak alım satımıyla ilgili düzenlemeler içeren yeni tasarıya göre; emlak satışından elde edilen kardan alınan vergiler kademeli olarak düşürülecek. Ev alıp, satandandan 'değer artış kazancı' vergisi alınacak.



Taslak yasalaşırsa, aldığı evi bir yıl içinde satanlar elde ettikleri karın tamamı için vergi ödeyecek.



Alınan kazanç vergisi oranı beş yıllık süreç içinde kademeli olarak azalacak.



Beş yılın sonunda satışı yapılan emlaktan sağlanan kazanç, gelir vergisinden muaf tutulacak.



Düzenlemeyle, ticari maksatlı emlak satışı yapanların elde ettiği gelirin vergilendirilmesi hedefleniyor.



Maliye Bakanlığı, son bir yılda 2 veya daha fazla ev alıp-satan 500 bin kişiyi takibe aldı.