Emlakçılık Yasasıyla Artık Herkes Emlakçı Olamayacak. - Coldwell Banker Türkiye Bşk. Gökhan Taş başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Paranın İzi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Emlakçılık Yasasıyla Artık Herkes Emlakçı Olamayacak. - Coldwell Banker Türkiye Bşk. Gökhan Taş.