Emlakçılara Lisans, Eğitim Ve Vergi Mükellefliği Şartı Getirilecek. - Coldwell Banker Türkiye Bşk. Gökhan Taş, Konuk: Tüketici Sor. Der. Emlak Kom. Bşk. Hatice başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



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Emlakçılara Lisans, Eğitim Ve Vergi Mükellefliği Şartı Getirilecek. - Coldwell Banker Türkiye Bşk. Gökhan Taş, Konuk: Tüketici Sor. Der. Emlak Kom. Bşk. Hatice Kolçak.