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Emerson ile Egemen benzerliği

Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Emerson'un sakatlık iddialarına son noktayı koydu: “Egemen'inkine benzer bir durumu var. Ancak yüksek fizik gücü sayesinde geçtiğimiz sezon birçok maça çıktı. Bizde de çıkıp oynayacak”

08 Eylül 2012 Cumartesi 09:05
Emerson ile Egemen benzerliği
Trabzonspor'un yeni transferi Emerson’un sakat olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
 
Trabzonspor’un, oyuncuya sağlık kontrolü yaptırmadan imza attırıp peşinat verdiği yazılmıştı. Daha sonra da Brezilyalı sol bekin dizindeki kıkırdaktan sakatlığı bulunduğunun ortaya çıktığı belirtilmişti. Teknik direktör Şenol Güneş de önceki günkü basın toplantısında, “Emerson’la hiç görüşmedim. Geldikten sonra, sağlık heyetimiz ve oyuncuyla bir araya gelip konuşacağız, ona göre duruma bakacağız” demişti.
 
Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, bu iddialara son noktayı koydu. Şakar, “Egemen’in sakatlığına benzer bir durumu olduğunu biliyorduk. Ancak geçtiğimiz sezon yüksek fizik gücü sayesinde Benfica formasıyla birçok maça çıktı. Bizde de aynı şekilde sahaya çıkıp takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Emerson’un sözleşmesinin feshedileceği yönündeki söylentilerle ilgili olarak ise, “Kesinlikle böyle bir şey gündemimizde yok” dedi.
 
‘Sakat değil ama...’
 
Trabzonspor’un idari menaceri Caner Çuvalcıoğlu ise Emerson’la ilgili şu açıklamayı yaptı: “Oyuncunun sakat olduğu doğru değil. Ancak kıkırdak yapısı gereği diğer oyunculara oranla sakatlanma riski daha yüksek. Biz de bunu bilerek, kendisiyle ona göre bir sözleşme yaptık. Hiçbir sıkıntı yok”.
 
Kaynak: Fanatik 
 
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