Emenike: 'Türkiye’nin en iyi takımı Fenerbahçe'

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe formasıyla göremedikleri Emenike’yi Kadıköy’de Spartak Moskova formasıyla görünce büyük bir burukluk yaşadı.





3 Temmuz’da yaşanan o kaotik günlerde apar topar ayrılma kararı alıp Rusya’ya transfer olan Emanuel Emenike, o dönem yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlattı:

"Moskova’ya gitmek kendi kararımdı. Çünkü nezaretten çıktıktan sonra zihinsel olarak kendimi iyi hissetmiyordum, üzerimdeki baskı yüzünden gitmek istedim. Bunu kariyerim için yapmalıydım. O süreçte gerçekten çok kötüydüm. Aniden gitmek zorunda kaldım. Duygusal biriyim, inanın çok ağladım. Ama o günler geride kaldı. Beynimde artık o günlere ait hiçbir şey yok."





“Asla kötü davranılmadı”





Polis tarafından yabancı şubede ifade verirken kötü muameleyle karşılaştığım iddia edilmiş, böyle bir şey asla olmadı. Kimse zor kullanmadı. Türkiye’ye şimdi geldiğimde mahkemeye de çıktım. Benim için çok zor bir gündü, ama Tanrı’ya şükrediyorum ki her şey iyi sonuçlandı. Türkiye’ye ne olursa olsun tekrar geleceğimi söylemiştim. Gelemeyecek diyenlere yanıldıklarını ispat ettim. Türkiye’ye ben ne zaman istersem o zaman gelirim!”





"Aziz başkanın da elini öperim"





“Aykut Kocaman çok sevdiğim bir antrenör. Onu ne zaman görsem her zaman saygıyla yaklaşırım. Fenerbahçe'de iken bana oğluymuşum gibi öğütler verdi. Bu şekilde yaklaşımından dolayı ben de Rusya’daki ilk maçta ona babama gösterdiğim saygıyla yaklaştım. Aziz başkanla hiç karşılaşmadım. Ancak görseydim onunla da Aykut Kocaman’la selamlaştığım gibi selamlaşırdım.”





"Hemen çay istedim"





"Tekrar Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Burada arkadaşlarım, sevenlerim var. Çok özlemiştim. Özellikle de çayı. Ayak basar basmaz ilk istediğim şey çaydı. Hemen iki bardak içtim. Türkiye’de düşmanlarım da olsa arkadaşlarım da olsa herkesi çok seviyorum.”





"Bülent Ataman ile birlikte takılırdık"





“Karabük-Fenerbahçe maçında sakattım. Bazı insanlar sakat olmadığımı söyledi. Onlar takımıma ve sevenlerime ihanet ettiğimi düşünüyor ama gerçekten sakattım. Yücel İldiz hocamın söyledikleri için üzgün olamam. Çünkü hocam bana çok yardım etmiştir, baba gibi yaklaşmıştır. Zor dönemlerden beraber geçtik. Hakkında asla kötü bir şey düşünmem. Bülent Ataman’a da kırgın değilim, olmayacağım da. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan birisiydi, beraber takılırdık. Ondan sonra sonra neler oldu, bilmiyorum. Bir yerde görsem kesinlikle selamlaşırım.”





"Türkiye'nin en iyisi Fenerbahçe"





“Fenerbahçe taraftarına, ‘Kalsaydı, geçen sezon şampiyon olurduk’ düşünceleri için teşekkür ederim. Çünkü hala ne kadar iyi olduğumun farkında değilim. İnsanlar böyle şeyler söyledikleri zaman ekstra motivasyon oluyor. Bence Türkiye’nin en iyi takımı Fenerbahçe. Onların içindeydim, o takımın parçası olmuştum. Onlar bir aile gibi, her zaman bir aradalar. Kurada Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi biliyordum, bunu gerçekten hissettim ve öyle oldu.”





"Alex'i görmeyince şaşırdım"





“Alex çok iyi bir oyuncu. Moskova’da takımda yoktu, onu görmeyince çok şaşırdım. Neler olduğunu bilmiyorum. Aslında oynayıp oynamamak farketmez. Bir futbolcu için her zaman iyi ve kötü dönemler vardır. Belki de onun için kötü bir zamandı ve o yüzden oynamadı.”





"Yüzdeki kırışıklıklardan yaşı anlayamazsınız"





“Yaşım hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bir şeyi de kanıtlamak amacında değilim. Benim sağlık raporlarım var. Bunlara bakmak yeterli. Böyle bir şeyi yüzümden, kırışıklıktan ya da başka bir şeye bakarak anlayamazsınız. Yüz ifademden, boyuma bakarak buna karar veremezsiniz. Bu yüzden istediklerini söylesinler.”









Kaynak: Habertürk- Volkan Köse