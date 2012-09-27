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Emenike’nin yargılanmasına devam edildi

''Futbolda şike'' davasında savunması alınamadığı için dosyası ayrılan Spartak Moskova'nın Nijeryalı oyuncusu Emanuel Emenike'nin yargılanmasına devam edildi.

27 Eylül 2012 Perşembe 13:50
Emenike’nin yargılanmasına devam edildi
''Futbolda şike'' davasında savunması alınamadığı için dosyası ayrılan Spartak Moskova'nın Nijeryalı oyuncusu Emanuel Emenike'nin yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emmanuel Emenike katılmadı. Duruşmada Emenike'yi avukatı Rezan Epözdemir temsil etti. 

Duruşmaya başlanmadan önce mahkeme heyeti üyelerinden hakim Bülent Kınay, basın mensuplarını kastederek ''Sanık olmadan izleyici sıralarının dolduğunu ilk defa görüyorum'' dedi. 

Bunun üzerine avukat Epözdemir, ''Sanık yok ama avukatı burada hakim bey'' diye konuştu. 

Mahkeme Heyeti Başkanı Hikmet Şen, avukat Epözdemir'e UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu Spartak Moskova- Fenerbahçe maçını kastederek ''Emenike burada Fenerbahçe'ye gol atmış mıydı?'' diye sordu. 

Avukat Epözdemir de ''Burada değil orada bir gol attı. Sağ olsun başkan o gün 7'ye 8'e kadar burada tuttuğu için buradan ayrılırken perti çıkmıştı zaten'' şeklinde cevap verdi. 

Üye hakim Kınay'ın ''Mahkeme Fenerbahçe için her şeyi yaptı'' demesi salonda gülüşmelere neden oldu. 

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayıp açıklamayacağı sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle esas hakkındaki görüşünü hazırlayamadığını belirterek, süre verilmesini istedi. 

Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Ekim 2012'ye erteledi. 

Davanın geçmiş

''Futbolda şike'' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 93 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianamede, soruşturma çerçevesinde ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılan Emmanuel Emenike hakkında da ''şike'' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istenmişti. 

Konuya ilişkin yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz'da 48 sanık hakkında çeşitli hapis cezalarına, 44 sanık hakkında da beraat kararına hükmederken, Rusya'da bulunduğu için savunması alınamayan futbolcu Emmanuel Emenike'nin dosyasının ayrılmasına karar vermişti. 

Spartak Moskova-Fenerbahçe maçı için 28 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Emenike'nin celse arasında savunması alınmıştı. 
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