Emenike, ifade vermek için Çağlayan'da

Fenerbahçe formasını giymeden Spartak Moskova'ya gitmek zorunda kalan Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak play-off turu rövanş maçı için geldiği İstanbul'da şike soruşturmasıyla ilgili ifade verecek.



Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla sabah saatlerinde Moskova'dan İstanbul'a gelen Nijeryalı golcü Emenike'yi Atatürk Havalimanı'nda avukatı Rezan Epözdemir karşılandı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avukat Rezan Epözdemir," Buradan Çağlayan Adliyesi'ne gidiyoruz. Emenike mahkemeye ifade verecek. İfadenin ardından Emenike bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Spartak Moskova takımının kafilesine katılacak" dedi. Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike' daha sonra havalimanından ayrılarak Çağlayan Adliyesi'ne hareket etti.



Emenike bugün Çağlayan Adalet Sarayı'na giderek ifadesini verecek ve öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek olan takımının kampına katılacak.



Nijeryalı golcü, şike soruşturması kapsamında savcı Mehmet Berk'e ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.



Soruşturma tamamlanmadan Rusya'ya giden ve ifadesinin alınması için Rusya adli makamlarına yazı yazılmasına rağmen ifade vermeyen Emenike hakkında dava sonunda karar vermeyen mahkeme dosyasını da ayırmıştı.