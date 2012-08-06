Emenike: 'Fenerbahçe Rusya’yı tavsiye etti bende gittim'

Atletico Madrid ve Marsilya gibi takımlardan teklif almasına rağmen Spartak'a gitmesini anlatan Emenike, "Eski kulübüm çok sayıda teklif almıştı. Ancak bana Rusya'da mutlu oalcağımı söylediler. Fenerbahçeli yöneticilere çok güveniyorum. Bende hiç daha fazla düşünmeden kabul ettim teklifi." şeklinde konuştu.





Ülkesinde futbol oynadığı dönemde maaş almadığını hatırlatan Emenike antrenmanlara yürüyerek gidip geldiğini söyledi. Nijeryalı oyuncu, "18 yaşıma kadar çalışmalara gidip gelmem 3 saat tutuyordu. Eve geldiğimde sadece uyuyabiliyordum. Her gün aynı şeyi yaşıyordum." dedi. İlk maaşını Güney Afrika'da top oynadığı dönemde aldığını ifade eden Emenike, "350 Euro almıştım ve çok mutluydum. Bir kısmını kullandım kalan parayı aileme göndermiştim." ifadesini kullandı.

Bu sene yeni sezon öncesi 2016 yılına kadar sözleşmesini uzatan Emenike, Spartak Moskova formasıyla 23 maçta 14 gol attı.