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2.500 emekliye intibak piyangosu

İntibak düzenlemesi kapsamında 2.500 emekliye ekstra zam yapılması gündeme geldi. Maaşı eksik hesaplanan emeklilere ödemeler hesaplamalar bittikten sonra 2013’te yapılacak.

13 Eylül 2012 Perşembe 10:00
2.500 emekliye intibak piyangosu

Kamuoyunda intibak düzenlemesi olarak bilinen 2000 yılı öncesinde emekli olan 1.9 milyon vatandaşın maaşlarında iyileştirme öngören yasadan, 2 bin 500 emekliye piyango çıktı. Çalışmalar sırasında maaşları eksik hesaplandığı tespit edilen 2 bin 500 emekli, çifte zam alacak. İntibak hesaplamaları sırasında ortaya çıkan ‘hatalı maaş’ olayının ayrıntıları netleşti. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın oluşturduğu ekip, güncellemeler sırasında, 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 6 bin kişinin maaşının yanlış hesaplandığını belirledi. Söz konusu kişilerin 3 bin 500’ünün maaşının yüksek, 2 bin 500 kişinin maaşının da düşük hesaplandığı saptandı. Yapılan çalışma sonucunda, 3 bin 500 emeklinin maaşında yaklaşık dörtte bir oranında bir düşüş meydana gelecek.

Dörtte bir oranında ek zam

Aynı şekilde, maaşları yanlış hesaplanan 2 bin 500 emeklinin maaşında da dörte bir oranında ek zam yapılacak. Maaşlarına zam yapılacak 2 bin 500 kişinin içinde, intibak düzenlemesinden yararlanacak kişiler de bulunuyor. Böylece, bazı emeklilere çifte zam yapılmış olacak. Öte yandan, intibak düzenlemesine ilişkin çalışmalar son aşamaya geldi. Ekim ayı içinde tüm hesaplamaların tamamlanması öngörülüyor. Yine aynı ay içinde, intibak yasasından yararlanacak olan kişilerin bilgilerinin ilan edilmesi ve vatandaşlara itiraz hakkı tanınması da planlanıyor. Ödemeler ise 2013 yılının başından itibaren gerçekleştirilecek. Ödeme çerçevesinde 1.9 milyon emeklinin maaşında ek iyileştirme yapılacak. (Hüseyin Özay - STAR)

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