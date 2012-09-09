Emekliye Eylül’de maaş sürprizi

Emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderilmesi amacıyla çıkarılan İntibak Yasası’nda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre SGK, 2000 yılından önce SSK’dan emekli olan 1 milyon 913 bin emekli ile Bağ-Kur’dan emekli olanlar dahil yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren İntibak Yasası dolayısıyla yaptığı incelemelerde bazı yaşlılık aylığı oranlarının sehven yanlış hesaplandığını tespit etti. Yanlış oran üzerinden aylık bağlandığı tespit edilen emeklilerden son 5 yılda ödenen maaş miktarı da geri çağırıldı. Yanlış hesaplama yüzünden fazla maaş ödenen miktar emeklilerden maaşlarına 1/4 oranında yansıtılarak tahsil edilecek. Sehven fazla maaş ödemesi yapıldığı ileri sürülen emeklilerin kesintisi eylül ayından başlamak üzere kesilecek. SGK yetkililerinden alınan bilgiye göre; İntibak Yasası kapsamında, hesaplama hatası yapıldığı gerekçesiyle maaş kesintisi yapılacak vatandaşların uygulamaya itiraz hakkı da bulunuyor.

SGK yetkilileri uygulamanın gerekçesini şöyle anlattı: “Yeni yasa kapsamında, 2.5 milyon emeklinin dosyası tek tek incelemeye alındı. İnceleme sonunda sehven fazla maaş ödendiği ortaya çıkan emeklilerle ilgili personelin veri giriş hatası yaptığı anlaşıldı. Birçok emekliye de eksik maaş ödemesi yapıldığı tespit edildi.”