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Emekli Binbaşı Güven ile eşinin öldürülmesi davası

Emekli Binbaşı Güven ile eşinin öldürülmesi davası

02 Mart 2016 Çarşamba 18:41
Emekli Binbaşı Güven ile eşinin öldürülmesi davası

Emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi Sibel Güven'in, 2004'te Tuzla'daki evlerinde öldürülmesine ilişkin davada, haklarında ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 5 sanık, Anayasa Mahkemesinin "ihlal" kararının ardından yapılan yeniden yargılamada beraat ederken, asıl faillerin belirlenmesi için suç duyurusunda bulunulacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Burhanettin Çileli ve Burhan Çileli katıldı. Duruşmada, sanıklar Abdulselam Tutal, Burhanettin Yalçın, Selim Aydın ve Emin Koçhan'ı ise avukatları temsil etti.

Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya, esas hakkındaki mütalaada, terör örgütü İBDA-C'nin liderinin "gözaltında telegram yöntemiyle işkence gördüğü" yönündeki savunması üzerine, sanıklar hakkında, bu yöntemi bulduğu iddia edilen İhsan Güven ile eşini örgüt adına öldürdükleri gerekçesiyle dava açıldığı hatırlatıldı. Mütalaada, davada, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararının Yargıtay'ca onandığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin, hükümlülerin adil yargılanma haklarının ihlal edildiği yönünde karar verdiği aktarılan mütalaada, yüksek mahkemenin "hükümlülerin hazırlık aşamasındaki birbirini tamamlayan ikrarlarının onamaya gerekçe yapılması ile eylemi sanıkların gerçekleştirdiği yolunda başkaca delil elde edilememesi"ni kararına gerekçe yaptığı kaydedildi.

Mütalaada, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararının iptali ile sanıkların "örgüt üyeliği ve örgüt adına öldürme" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine, öldürme olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar Burhanettin Yalçın ve Burak Çileli, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

- Mahkemenin "iptal" ve "beraat" kararı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdulselam Tutal, Burhanettin Yalçın, Burak Çileli, Selim Aydın ve Engin Koçhan hakkında dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Ocak 2012'de "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve anayasa ile teşekkül etmiş olan TBMM'yi ıskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlerinin, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ortadan kaldırdı.

"Bu suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar veren heyet, bu kişilerin, beraat kararının kesinleşmesinin ardından uğradıkları maddi ve manevi zararlarını karşılamak için tazminat davası açabileceklerini hatırlattı.

Mahkeme heyeti, karar kesinleştikten sonra maktuller İhsan Güven ve eşi Sibel Güven'in, kasten öldürülmeleri olayıyla ilgili gerçek faillerin tespit edilebilmesi adına soruşturma açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını hükme bağladı.

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