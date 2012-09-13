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Elmander: 'İkinciliğe en yakın takım biziz'

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Johan Elmander, Şampiyonlar Ligi'nde grupta ikinciliğe en yakın takımın kendilerinin olduğunu söyledi.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:00
Elmander: 'İkinciliğe en yakın takım biziz'
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanın bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United takımı ile oynayacakları karşılaşmadan önce Medical Park Antalyaspor maçını düşündüklerini belirterek, "MP Antalyaspor geçen yıl bize zorluklar yaşatmıştı. Oradaki maçta berabere kalmıştık. Bu sezona da iyi başladılar. Rakibimizi yenip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Elmander, Manchester United takımı ile oynayacakları karşılaşma ile ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Bizim için zor bir maç olacak. Manchester United köklü bir kulüp. Güçlü bir rakip. Sakat oyuncuları var, ama iyi bir kadroya sahip. Biz de Galatasaray gibi oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz''

'Grupta ikinciliğe en yakın biziz'

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki şanslarının ne olduğunun sorulması üzerine Elmander, ''Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın önemli bir organizasyonu. Bu grupta elimizden geleni yapmak istiyoruz. Manchester United grubun favorisi. Ardından 3 takım geliyor. Zor maçlar olacak. Kalan 3 takım arasında ikinciliğe en yakın takım biziz. Ben İngiltere'den ayrıldıktan sonra takımda değişiklikler oldu. Ama mantalitesi aynı. Önde basan ve ekstra dakikalar dahil 90 dakika boyunca mücadele eden bir ekip. Galibiyet için oynayacaklar. Biz de en iyisini yapmayı amaçlıyoruz.'' diye cevap verdi.

İsveçli golcü, takıma yeni transfer edilen Umut Bulut ile iyi bir ikili oluşturduklarını kaydetti. Ligde geçen yıl Necati Ateş ve Milan Baros ile iyi işler çıkardıklarını hatırlatan Elmander, "Bu yıl takımda gerçekten kaliteli forvetler var. İyi performans sergiliyorlar. Forvette kimin oynayacağı hocanın tercihi. Kim oynarsa oynasın herkes en iyisini yapacaktır. Umut ile de iyi bir ikili olduk.'' diye konuştu.

İsveçli futbolcu, takıma yeni transfer edilen Cris'in tecrübesi ile takıma büyük katkılar yapacağına inandığını sözlerine ekledi.


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