Elmander’den bayraklı mesaj

Johan Elmander İsveç'in Kazakistan ile oynadığı maçta bir taraftardan tepki görünce ile ilginç bir diyaloga girdi.

Elmander, Kazakistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyette ilk 11'de sahaya çıkarken 85.dakikada yerini Marcus Berg'e bıraktı. Maçtaki performansı beğenilmeyen tecrübeli forvet oyuncusunun İsveçli taraftarların tepkisine karşılık Elmander de tepki verdi ve maçın 80. dakikasında bir taraftar ile münakaşaya giren Elmander, İsveç forması altındaki bayrağı göstererek tepkisini gösterdi.

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