Elit hocalardan Avrupa Ligi’ne destek

UEFA'nın her yıl düzenlediği, elit kulüp hocalarının Avrupa'daki futbol sorunları üzerine tartıştığı toplantının ardından, UEFA teknik direktörü Andy Roxburgh, çeşitli açıklamalarda bulundu.





UEFA'nın ikinci en önemli organizasyonu Avrupa Ligi'nin, devam eden televizyon kontratlarının 3 yıl sonra bitmesiyle Şampiyonlar Ligi'nin iyice gölgesinde kalacağına ilişkin tartışmaların konuşulduğu toplantı hakkında bilgi veren Roxburgh, ünlü teknik direktörlerin "İki turnuvanın da gerekli olduğu" yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.





Roxburgh, Şampiyonlar Ligi'nin, ulusal maçlarda başarıyı artırmak için teşvik unsuru olduğunu fakat tüm futbolseverlerin ilgisini tek başına çekecek donanımda ve güçte bir turnuva olmadığını söyledi.





Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nin devam etmesine destek vererek, "Avrupa Ligi yıldan yıla gelişiyor, ona zaman tanınması gerekli" dedi.





Kamuoyunda çıkan tartışmalarda, UEFA Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki takım sayısının 32'den 64'e çıkması gündeme gelmişti.