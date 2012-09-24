Elemeler Bursa’da yapılacak

Turnuva öncesi Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen basın toplantısına, TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Basketbol İl Temsilcisi Ertuğrul Atak ve takımların temsilcileri katıldı. İki grupta tek devreli lig usulüne göre yapılacak turnuvada G grubunda Trabzonspor, Selçuk Üniversitesi, Darüşşafaka, H grubunda Bandırma Kırmızı, Vestelspor ve Pi Koleji takımları final için tur arayacak. Gruplarında birinci olan takımlar, 29 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te şampiyonluk maçında mücadele edecek. TB2L Federasyon Kupası kapsamında Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlar, saat 18.00 ve 20.00’de yapılacak.