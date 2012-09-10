Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla kulübün genel menajerlik görevine Özgür Öztürk'ün getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Öztürk, aynı zamanda kulübümüzün CEO'su olarak da görev yapacaktır. Özgür Öztürk, CEO görev tanımı ile kulübümüz tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Elazığspor’da bir ilk
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor'da genel menajerliğe Özgür Öztürk getirildi. Aynı zamanda kulübün CEO'luğunu yapacak olan Öztürk, Elazığspor tarihinde bir ilk olacak.
10 Eylül 2012 Pazartesi 19:55