Elazığspor’da bir ilk

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla kulübün genel menajerlik görevine Özgür Öztürk'ün getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Öztürk, aynı zamanda kulübümüzün CEO'su olarak da görev yapacaktır. Özgür Öztürk, CEO görev tanımı ile kulübümüz tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.