Elazığspor’a kadayıf dolması ikramı

Süper Lig'e Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan Sanica Boru Elazığspor takımı, 26 Ağustos Pazar günü yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.





Elazığsporlu futbolcular, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki futbol sahasında yaptıkları antrenmanın ardından Erzurumlu bir grup sporseverin kadayıf dolması ikramıyla karşılaştı.





Teknik direktör Bülent Uygun ile teknik heyet ve sporcular, ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirip Erzurum'da kamp yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.





Teknik direktör Uygun'dan değerlendirme





Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının durumu hakkında bilgi verdi ve hedeflerini anlattı.





Sekiz sene sonra Spor Toto Süper Lige çıkmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Uygun, takım kurmanın zorluğuna değindi. Geçen sezonki futbolcular ile bu ligi tanıyan Ivesa, Bilica ve Tum'un yanı sıra yabancı liglerden transfer ettikleri ''Marvin, Pascal, Amr Zaki ve Julian'' gibi oyuncuları kaynaştırdıklarını ifade eden Uygun, çok kısa sürede ''takımdaşlık duygusunu'' aşılamaya çalıştıklarını söyledi.





Fenerbahçe maçından önce birkaç transferle ilgili sıkıntılarının bulunduğunu, bunları çözüp maça çıktıklarını belirten Bülent Uygun, ''Zaman içinde bir takım hüviyetine bürüneceğimizi düşünüyoruz ama genel anlamda futbolcularımdan çok memnunum. Ellerinden geleni sahada uygulamaya çalışıyorlar. İyi bir takım görüntüsü verdiler. İnşallah her maç daha iyisini ve daha güzelini yapıp, Elazığspor'u sevenlere layık olmaya çalışırız'' dedi.





Lige yeni çıkan takımların özellikle kalıcı olmasının önemli olduğunu belirten Uygun, ''Sanica Boru Elazığspor'un hedefleri arasında tesisleşme, yeni bir stadyum yapma ve bu arada da 30 trilyonluk borcu minimuma indirip, 14 trilyonluk bütçesiyle de bu ligde kalıcı bir takımı ortada tutabilme düşüncesi var'' diye konuştu.





Yeni transferler





Uygun, lige yeni transferler yaparak girdiklerini anımsatarak, ''Yeni çıkan takımlar transfer yapmak zorundadır. Sebebine gelince, Süper Lig ile Bank Asya'nın arasında dağlar kadar uçurum var'' dedi.





Transfer yapmaktan çok, transferi zamanında ve doğru yapmanın önemine değinen Uygun, ''Sistemli, planlı ve programlı yapılan transferler her zaman karşılığını almıştır. Onun dışındaki transferler bir şeyi değiştirmez. Lazım olduğu kadar transfer yaptık 14 trilyon bütçemizle'' ifadesini kullandı.





Uygun, Kasımpaşa ve Bursapor maçlarını Erzurum'da oynamayı talep ettiklerini belirterek, ''Özellikle Erzurum'da maç yapmayı ben de istedim. Sebebine gelince, 'Dadaş'la 'Gakkoş' kardeş. Dolayısıyla iki şehrin birbirine olan sempatisini hepimiz çok fazlasıyla biliyoruz. Sayın Yıldırım Demirören başkanımızdan rica ettik. Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarını burada oynayıp, ondan sonra kendi evimize dönmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu.