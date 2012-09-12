Elazığspor’a Belediye morali





Sanica Boru Elazığspor Tesisleri'nde oynanan maçta, futbolcular, öğle saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle ıslanan zeminde zor anlar yaşadı.





Elazığ Belediyespor, 5. dakikada Müslüm'ün attığı golle öne geçerken, 21. dakikada Pascal Feindouno, kullandığı penaltı atışında topu ağlarla buluşturarak, eşitliği sağladı.





Eşitliğin ardından ataklarını sürdüren Sanica Boru Elazığspor, 25. dakikada Serdar Gürler ve 30. dakikada Göksu Türkdoğan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.





İkinci yarıda da oyunu daha çok kontrol eden bordo-beyazlı ekip, 90. dakikada Julian Faubert'in attığı golle karşılaşmayı 4-1 kazandı.





Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Güllü, maçta 10'ar değişiklik yaptı.



