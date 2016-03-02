Elazığ'da Dlolandırılmak İstenen Ev Hanımı Dolandırıcıyı Yakalattı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ülke Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğle Ajansı adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Elazığ'da Dlolandırılmak İstenen Ev Hanımı Dolandırıcıyı Yakalattı