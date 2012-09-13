El Clasico’nun tarihi belli oldu

Dünya futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid maçının ne zaman oynanacağı belli oldu. El Clasico heyecanının bu sezon Nou Camp'taki ilk randevusu La Liga'nın 7. haftasında oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu, dev mücadelenin 7 Ekim pazar günü saat 19.50'de (TSİ 20.50) oynanacağı açıkladı.