El Clasico’nun hakemi belli oldu

İspanya Futbol Federasyonu dev mücadelenin Bask bölgesi hakemi Delgado Ferreiro tarafından yönetileceğini duyurdu. Kararın ardından iki şehrin medyası da hakemi mercek altına alırken, Katalan kanadı pek memnun görünmüyor.





Sport gazetesinin haberine göre ilk kez El Clasico yönetecek Delgado Ferreiro'nun Barcelona karnesi pek iyi değil. Real Madrid'in hakem Ferreiro ile oynadığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmediğini ve sadece 2 kez beraberlik kazandığına dikkat çeken Sport gazetesi, Barcelona'nın Ferreiro yönetiminde mücadele ettiği 14 maçta 2 kez kaybettiğini yazdı.





Diego Ferreiro ayrıca 2009-10 sezonunda oynanan Malaga - Barcelona maçında o dönem yardımcı antrenör olan Tito Vilanova'yı tribüne yollamış ve bir sezon önceki Barcelona - Espanyol derbisinde konuk ekibin 2-1 kazandığı maçta Keita'ya kırmızı kartını göstermişti.







