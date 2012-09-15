El Clasico bitiyor mu?

İspanya’da Katalonya’nın bağımsızlık hareketi Barcelona-R.Madrid maçlarının ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. İspanya basını Barcelona’nın Katalonya Ligi’nde oynayacağını yazdı.

Son günlerde Katalonya’nın bağımsızlık ve İspanya’dan ayrılma hareketinin daha ciddi bir şekilde dillendirilmeye başlaması ülkede yeni bir sorunun tartışmaya açılmasına sebep oldu: ‘Katalonya ayrılırsa El Clasico ne olacak?’

Dünya futbolunun en önemli derbisi olan Real Madrid-Barcelona maçları, İspanya futbol ekonomisini ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi. Senede en az iki kere olmak üzere geçtiğimiz yıl olduğu gibi kupalardan dolayı 6 kez de karşı karşıya gelebilen iki takımın maçları dünya üzerinde 50’den fazla kanalda yayınlanıyor ve git gide artan bir rakamla en az 400 milyon kişi evinde canlı izliyor. La Liga’nın İspanya’daki ve dünyadaki yayın haklarının fiyatını da kuşkusuz El Clasico maçları oldukça önemli ölçüde belirliyor.

Son beş yılda İspanya Ekonomisi’nin çökmesiyle beraber Katalonya’nın bağımsızlık arayışı daha da ciddi bir hal aldı. İspanya Hükümeti’nin Katalonya gibi refah seviyesi yüksel eyaletlerden daha fazla vergi almaya başlaması bu hareketin daha da güçlenmesine sebep oldu.

İspanyol basını salı günü gerçekleştirilen Katalonya Mitingi’nden sonra Barcelona’nın bağımsızlık kazanması muhtemel Katalan Ülkesi’nin liginde mücadele etmesiyle El Clasico maçlarının ne olacağını sormaya başladı. Barcelona’nın başkanı Sandro Rosell, Monaco örneğini verdi ve “Tıpkı Monaco Prensliği’nini takımının Fransa Ligi’de oynaması gibi biz de La Liga’da oynamaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Ancak Mundo Deportivo ve AS gazeteleri FIFA’nın yeni kurallarını ortaya koyarak Barcelona’nın, Espanyol’un ve diğer Katalan takımlarının yeni Katalan Ligi’nde oynamak zorunda kalacağını sütunlarına taşıdı. AS gazetesinin yaptığı ankette ise okuyucuların %85’i Barcelona’nın İspanya Ligi’nde mücadele etmeye devam etmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Kaynak: Milliyet