Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

El Clasico bitiyor mu?

İspanya’nın batan ekonomisinin ardından ciddi bir hal alan Katalonya’nın bağımsızlık hareketi Barcelona-R.Madrid maçlarının ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. İspanya basını Barcelona’nın Katalonya Ligi’nde oynayacağını yazdı.

15 Eylül 2012 Cumartesi 11:30
El Clasico bitiyor mu?
İspanya’da Katalonya’nın bağımsızlık hareketi Barcelona-R.Madrid maçlarının ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. İspanya basını Barcelona’nın Katalonya Ligi’nde oynayacağını yazdı. 
 
Son günlerde Katalonya’nın bağımsızlık ve İspanya’dan ayrılma hareketinin daha ciddi bir şekilde dillendirilmeye başlaması ülkede yeni bir sorunun tartışmaya açılmasına sebep oldu: ‘Katalonya ayrılırsa El Clasico ne olacak?’
 
Dünya futbolunun en önemli derbisi olan Real Madrid-Barcelona maçları, İspanya futbol ekonomisini ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi. Senede en az iki kere olmak üzere geçtiğimiz yıl olduğu gibi kupalardan dolayı 6 kez de karşı karşıya gelebilen iki takımın maçları dünya üzerinde 50’den fazla kanalda yayınlanıyor ve git gide artan bir rakamla en az 400 milyon kişi evinde canlı izliyor. La Liga’nın İspanya’daki ve dünyadaki yayın haklarının fiyatını da kuşkusuz El Clasico maçları oldukça önemli ölçüde belirliyor.
 
Son beş yılda İspanya Ekonomisi’nin çökmesiyle beraber Katalonya’nın bağımsızlık arayışı daha da ciddi bir hal aldı. İspanya Hükümeti’nin Katalonya gibi refah seviyesi yüksel eyaletlerden daha fazla vergi almaya başlaması bu hareketin daha da güçlenmesine sebep oldu.
 
İspanyol basını salı günü gerçekleştirilen Katalonya Mitingi’nden sonra Barcelona’nın bağımsızlık kazanması muhtemel Katalan Ülkesi’nin liginde mücadele etmesiyle El Clasico maçlarının ne olacağını sormaya başladı. Barcelona’nın başkanı Sandro Rosell, Monaco örneğini verdi ve “Tıpkı Monaco Prensliği’nini takımının Fransa Ligi’de oynaması gibi biz de La Liga’da oynamaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.
 
Ancak Mundo Deportivo ve AS gazeteleri FIFA’nın yeni kurallarını ortaya koyarak Barcelona’nın, Espanyol’un ve diğer Katalan takımlarının yeni Katalan Ligi’nde oynamak zorunda kalacağını sütunlarına taşıdı. AS gazetesinin yaptığı ankette ise okuyucuların %85’i Barcelona’nın İspanya Ligi’nde mücadele etmeye devam etmemesi gerektiği görüşünü savundu.
 
Kaynak: Milliyet 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim