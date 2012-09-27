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Ek yerleştirme başvuruları başladı

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılacak ek yerleştirme başvuruları başladı. Ek yerleştirme tercihleri 1 Ekim’de sona erecek.

27 Eylül 2012 Perşembe 10:14
Ek yerleştirme başvuruları başladı

     2012-2013 öğretim yılı için merkezi yerleştirme sonucu veya yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan ya da 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan kontenjanlara, 2012-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

    Adaylar, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren, 1 Ekim 2012 tarihine kadar, başvuru merkezleri aracılığıyla (Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır) veya internet üzerinden bireysel olarak yapacak.
2012-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm ortaöğretim kurumu (okulu) müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacak. Başvuru süresi uzatılmayacak.
Adaylar, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla yaptıklarında, ödeyecekleri 3 lira tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecek. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen tercih formları işleme alınmayacak.

    Ek yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.
Adaylar, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna bugünden itibaren, ÖSYM'nin ''www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilinecek. Kılavuzun dağıtım ve satışı yapılmayacak.
   

   Ek yerleştirme işlemleri, 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacak. 

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