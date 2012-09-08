Egemen ve Hakan Balta şoku!

(A) Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile 11 Eylül'de oynayacağı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçı aday kadrosunda bulunan Egemen Korkmaz ve Hakan Kadir Balta, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, milli takım oyuncularından Fenerbahçeli Egemen Korkmaz sağ dizindeki, Galatasaraylı Hakan Kadir Balta ise sol kasığındaki sakatlıkların devam etmesi ve Estonya maçına yetişme şansları olmaması nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.





Bu arada, kamp süresince her iki oyuncuya uygulanan tedaviye ve sağlık durumlarına ilişkin kulüplerine de bilgi verildiği bildirildi.