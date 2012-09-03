Egemen Bağış:

Bağış, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Son 10 yılda Türkiye'den başka kişi başına düşen milli gelirini 3 katına artıran başka bir ülke olmadığını belirten Bağış, "Son 10 yılda oto yollarını üç katı arttırabilen, havaalanlarını üç katı artırabilen başka bir ülke yok. Modernleşen, çağdaşlaşan, demokratikleşen, Türkiye'nin hızına yetişebilen bir başka ülke olmadı" dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olup olmayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Bağış, AK Parti'nin ve genel başkanının verdiği görevi elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyledi.

"Genel Başkanım bana Kurtalan'da görev verirse yapmaya hazırım. Avrupa'da görev verirse yine yapmaya hazırım" diyen Bağış, şunları söyledi: "Ben dolmuşa gelmem. Seçildiği günden itibaren Kadir Topbaş'ın arkasında durmuş ona destek vermiş biri olarak bunu söylüyorum. Kadir Bey görevinin başındadır. İstanbul sahipsiz değildir. Ben de işsiz güçsüz başı boş biri değilim. Ben de Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan AB ve reform sürecinin sorumlusu olarak kabinede görev yapmaktayım."