Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Ege'de mülteci teknesi battı !

İZMİR’in Menderes İlçesi’ne bağlı Ahmetbeyli beldesinde, Avrupa’ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen ve ilk belirlemelere göre içinde çoğu çocuk ve kadın 102 kaçağın bulunduğu balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.

06 Eylül 2012 Perşembe 10:15
Ege'de mülteci teknesi battı !

İzmir Ahmetbeyli’deki Baradan Koyu’ndan umuda yolculuğa çıkan kaçakların bulunduğu teknenin batmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 2’si bebek olmak üzere 9 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 60 kişinin cesedi çıkarıldı. Kaçakların, bugün saat 04.00 sıralarında Baradan Koyu’na geldikten sonra buradan balıkçı teknesine alındıkları, ancak teknenin aşırı yükten dolayı kayalara çarparak, battığı tespit edildi. Kurtulan kişilerin verdiği bilgiler sonrasında da arama kurtarma çalışmaları başladı. Balık adamların, teknenin alt kısmındaki bölümde ulaştığı cesetler Sahil Güvenlik botlarına alınıp kıyıya çıkartılıyor. Olayın ardından kaçmaya çalışan tekne kaptanı ve teknenin makinesinden sorumlu olduğu belirtilen kişi yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin aynı zamanda organizatör olduğu belirtildi. Teknede 60 kişinin bulunduğu yönünde çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen tekne kaptanının, kaçakları nereye götüreceği hakkında bilgi vermediği ifade edildi. Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 05.20’de tekne yola çıktıktan sonra battığını tespit ettik. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize kaçak geçiş olacağı yönünde ihbar gelmedi. Araştırmalarımız sürüyor” diye konuştu. Öte yandan kurtulan kaçaklar, sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kuşadası’ndaki balıkçılardan kiranlandığı tespit edilen teknenin 15 metre uzunluğunda olduğu bildirildi.

ÖLÜME TUR

Teknenin İstanbul'dan bir tersaneden kaptan B.Y. (Burhan Yılmaz) ve yardımcısı M.M. (Mustafa Mucuk) tarafından kiralandığı öğrenildi. İstanbul'dan İzmir'e getirilen teknenin arıza yaptığı, kaptan ve yardımcısı tarafından onarıldıktan sonra mültecilerin alındığı belirtildi. Bu arada kaptan B.Y., ilk ifadesinde 'Bu tekne tur teknesi. Gelenlerle tur düzenyecektik" dediği de öğrenildi

İKİ ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen iki Türk’ü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin B.Y. olduğu belirtildi. Organizatörlerin tekneyi Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki balıkçılardan kiralayıp Ahmetbeyli’ye getirdikleri öğrenildi. Kaçakların bağlantı kurduğu diğer insan tacirlerinin kimlikleri ve kaldıkları otellerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim