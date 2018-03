Ege'de mülteci teknesi battı !

İzmir Ahmetbeyli’deki Baradan Koyu’ndan umuda yolculuğa çıkan kaçakların bulunduğu teknenin batmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 2’si bebek olmak üzere 9 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 60 kişinin cesedi çıkarıldı. Kaçakların, bugün saat 04.00 sıralarında Baradan Koyu’na geldikten sonra buradan balıkçı teknesine alındıkları, ancak teknenin aşırı yükten dolayı kayalara çarparak, battığı tespit edildi. Kurtulan kişilerin verdiği bilgiler sonrasında da arama kurtarma çalışmaları başladı. Balık adamların, teknenin alt kısmındaki bölümde ulaştığı cesetler Sahil Güvenlik botlarına alınıp kıyıya çıkartılıyor. Olayın ardından kaçmaya çalışan tekne kaptanı ve teknenin makinesinden sorumlu olduğu belirtilen kişi yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin aynı zamanda organizatör olduğu belirtildi. Teknede 60 kişinin bulunduğu yönünde çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen tekne kaptanının, kaçakları nereye götüreceği hakkında bilgi vermediği ifade edildi. Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 05.20’de tekne yola çıktıktan sonra battığını tespit ettik. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize kaçak geçiş olacağı yönünde ihbar gelmedi. Araştırmalarımız sürüyor” diye konuştu. Öte yandan kurtulan kaçaklar, sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kuşadası’ndaki balıkçılardan kiranlandığı tespit edilen teknenin 15 metre uzunluğunda olduğu bildirildi.



ÖLÜME TUR



Teknenin İstanbul'dan bir tersaneden kaptan B.Y. (Burhan Yılmaz) ve yardımcısı M.M. (Mustafa Mucuk) tarafından kiralandığı öğrenildi. İstanbul'dan İzmir'e getirilen teknenin arıza yaptığı, kaptan ve yardımcısı tarafından onarıldıktan sonra mültecilerin alındığı belirtildi. Bu arada kaptan B.Y., ilk ifadesinde 'Bu tekne tur teknesi. Gelenlerle tur düzenyecektik" dediği de öğrenildi



İKİ ORGANİZATÖR GÖZALTINDA



Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen iki Türk’ü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin B.Y. olduğu belirtildi. Organizatörlerin tekneyi Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki balıkçılardan kiralayıp Ahmetbeyli’ye getirdikleri öğrenildi. Kaçakların bağlantı kurduğu diğer insan tacirlerinin kimlikleri ve kaldıkları otellerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.