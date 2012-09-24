Ege derbisi KAF KAF’ın

Bucaspor haftanın kapanış karşılaşmasında Karşıyaka'yı konuk etti. Karşıyaka ev sahibi ekbi Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.





Konuk ekip Karşıyaka mücadeleye hızlı başladı ve maçın henüz 7. dakikasında Fatih Şen'in ayağından bulduğu müthiş golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.





Bucaspor ilerleyen dakikalarda baskısnı arttırsada, Karşıyaka'nın geliştirdiği bir atak sonrası Dalmat'ın çektiği şut Bucasporlu futbolcu Efe'ye çarptı ve top ağlarla buluştu. Yeşil-Kırmızılı ekip 35. dakikada durumu 2-0'a getirdi.





Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.





Maçın ikinci yarısında ilk yarı kendi ağlarına gol atan Efe, dakika 90+2'de takımnının tek golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşıyaka mücadeleyi 2-1 kazandı.





Bu sonuçla Bucaspor 4 puan ile 14. sıraya gerilerken, Karşıyaka 10 puan ile 2 sıraya yerleşti.