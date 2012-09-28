Efsaneler yarın sahada

FIMBA’ya üye ülkeler tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bir dönemin efsane basketbolcularının kadınlar ve erkekler ”All Star” maçlarında karşı karşıya geleceği organizasyon, Zincirlikuyu’daki İSOV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. Etkinlikte, saat 16.00’da erkekler All-Star maçı, 17.00’de ise kadınlar All-Star maçı oynanacak.