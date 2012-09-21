’Efsaneler Anılıyor’un konuğu Arif Erdem

Galatasaray'ın iç saha maçlarında düzenlenen ''Galatasaray Efsanelerini Anıyor'' organizasyonunun Akhisar Belediyespor karşılaşmasındaki konuğu Arif Erdem olacak.





Türk Telekom Arena'da 23 Eylül Pazar günü oynanacak Galatasaray–Akhisar Belediyespor karşılaşmasından önce düzenlenecek törenle Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Arif Erdem'e Galatasaray ve Türk futboluna yaptığı hizmetlerden ötürü plaket takdim edilecek.





Sarı-Kırmızılı formayla geçirdiği 14 sezonda 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir çok unutulmaz gole imza atan Arif Erdem, İspanya'da Real Sociedad takımının da formasını giyerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında hem yardımcı antrenör hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.