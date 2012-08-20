Sosyete Polisi 2"nin de yönetmenliğini yapmış olan 68 yaşındaki Scott'ın, San Pedro'daki Vincent Thomas köprüsünden, yerel saatle öğlen 12.30 sularında atladığı belirtildi.
Köprüden geçmekte olan bir kişinin 911'i aramasıyla ortaya çıkan intiharla ilgili olarak yetkililer, şu ana kadar sadece bu bilgileri paylaştı.
Scott'ın ailesi, ölüm haberini doğruladı.
Efsane yönetmen intihar etti !
Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de vizyona girdiğinde de büyük beğeni toplayan "Top Gun" filminin yönetmeni Tony Scott’ın ABD’nin California eyaletinde bir köprüden atlayarak intihar ettiği açıklandı.
20 Ağustos 2012 Pazartesi 10:18
Sosyete Polisi 2"nin de yönetmenliğini yapmış olan 68 yaşındaki Scott'ın, San Pedro'daki Vincent Thomas köprüsünden, yerel saatle öğlen 12.30 sularında atladığı belirtildi.