Efsane yönetmen intihar etti !

Sosyete Polisi 2"nin de yönetmenliğini yapmış olan 68 yaşındaki Scott'ın, San Pedro'daki Vincent Thomas köprüsünden, yerel saatle öğlen 12.30 sularında atladığı belirtildi.



Köprüden geçmekte olan bir kişinin 911'i aramasıyla ortaya çıkan intiharla ilgili olarak yetkililer, şu ana kadar sadece bu bilgileri paylaştı.



Scott'ın ailesi, ölüm haberini doğruladı.