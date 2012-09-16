Efsane gözyaşlarıyla veda etti

Ülker Sports Arena'da CSKA Moskova ile oynanan jübile maçında son kez parkeye çıkan Mirsad Türkcan, 6 numaralı formasıyla, son 3'lüğünü ve sayısını attı, basketbola veda etti.





Maçın skorunun 6-6 olduğu bu basketle birlikte, Türk basketbolunun 6 numaralı yıldızı için salonda ışıklar söndürüldü. Duygusal vedada Başkan Aziz Yıldırım'a sarılan Türkcan gözyaşlarına hakim olamazken, emekli edilen 6 numaralı formasını temsil eden dev forma da yukarı çekildi. Bu sırada alkışlar arasında salonu dolaşan Türkcan, gözyaşları arasında turunu tamamladı ve mücadele yeniden başladı.





Turu sonrasında kısa bir açıklama yapan Türkcan, "Bu taraftar her şeyi hak ediyor, her zaman arkamdaydılar, onlara teşekkür ediyorum, başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Emektar oyuncu, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nda dış ilişkilerden sorumlu olarak görev yapacak.