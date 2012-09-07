Efes yine kazandı

Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde çalışmalarını sürdüren Lacivert-Beyazlı ekip, mücadelenin ilk yarısını da 39-25 önde tamamladı. Anadolu Efes’te Krka karşısında Jordan Farmar 9, Kerem Tunçeri 3, Ermal Kurtoğlu 11, Sasha Vujacic 8, Jamon Lucas 13, Esteban Batista 6, Stanko Barac 15, Cedi Osman 6, Tayfun Erülkü 5 sayıyla oynadı. Bu arada, Slovenya kampını tamamlayan Lacivert-Beyazlı takım, bu gece geç saatlerde İstanbul’a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarını Merter Tesisleri’nde sürdürecek.



