Efes Union’u devirdi

Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde 2012-2013 sezonu hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, burada oynadığı sezonun ilk hazırlık maçında Union Olimpija takımını 78-76 mağlup etti.

Hafif sakatlığı olan Kerem Tunçeri’nin forma giymediği karşılaşmanın ilk yarısını da Lacivert-Beyazlı takım 47-40 önde tamamladı. Anadolu Efes’te Ermal Kurtoğlu 8, Sasha Vujacic 15, Jordan Farmar 16, Jamon Lucas 6, Esteban Batista 8, Stanko Barac 6, Ramazan Tekin 2, Cedi Osman 11, Gökhan Şirin 6 sayıyla oynadı. Bu arada lacivert-beyazlı takım, Slovenya’daki ikinci hazırık maçını yarın TSİ 20.30’da Rusya’nın Khimki takımıyla oynayacak.