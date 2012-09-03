Efes Slovenya’ya gitti

2012-13 sezonu hazırlık çalışmalarının ikinci etabını İtalya'nın Bronico kentinde tamamlayan Anadolu Efes Slovenya’nın Kranjska Gora şehrine geçti.





7 Eylül’e kadar çalışmalarına Kranjska Gora’da devam edecek olan lacivert beyazlılar burada dört hazırlık maçı yapacak.





3 Eylül Pazartesi günü TSİ 18.00’de Union Olimpija ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, 4 Eylül Salı günü TSİ 20.30’da Khimki ile mücadele edecek. 6 Eylül Perşembe günü TSİ 18.00’de yine Union Olimpija ile karşılaşacak olan Anadolu Efes Slovenya’daki son maçında 7 Eylül Cuma günü TSİ 18.00’de Krka ile karşı karşıya gelecek.





Halen 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme maçları oynayan A Milli Takım'da forma giyen Kerem Gönlüm, Sinan Güler, Semih Erden, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk ile yine elemelerde Sırbistan forması giyen Dusko Savanovic, eleme karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından lacivert beyazlı takıma katılacak.