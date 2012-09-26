Efes’in yeni adresi belli oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki farklı organizasyonların yılbaşına kadar sürecek olması nedeniyle yeni sezonda iç sahada Beko Basketbol Ligi'ndeki maçlarını Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda, THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacak.





Lacivert-Beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun yeni yılda uygun olmasının ardından Anadolu Efes'in Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınıp taşınmayacağı ise kulüp yönetimi tarafından masaya yatırılacak.





1999-2001 yılları arasında Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynayan Lacivert-Beyazlılar, 2008-2009 sezonunda Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'na geri dönmüş ve iki sezon burada mücadele etmişti. Anadolu Efes, 2008-2009 sezonunda Beko Basketbol Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde iç sahadaki karşılaşmalarını ise geçmişte birçok zaferine ev sahipliği yapmış olan Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacak.