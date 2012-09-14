Efes ikinci yarı açıldı

Antalya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Kerem Tunçeri-Farmar-Vujacic-Gökhan Şirin-Barac beşiyle başladı. Gökhan ve Barac’ın basketleriyle 2.dakikayı 4-0 önde geçen Efes, 2:22 dakika sonra Kus’un turnikesine engel olamadı. Farmar’ın basketiyle 3.dakikayı 6-2 önde geçen Efes, Zubcic’in üstüste 6 sayısına engel olamayınca geriye düştü: (6-8, 4.dk). Gökhan’ın üçlüğüyle öne geçen Lacivert-Beyazlılar, son 4:24’e 11-10 üstün girdi. Carter ve Hamilton’un sayılarıyla oyunda kalan Cibona, Efes’in pivotu Barac’ı kontrol edemedi: (17-13, 8.dk). Jamon Lucas’ın üst üste sayılarıyla son dakikaya 21-15 önde giren Lacivert-Beyazlılar, ilk çeyreği 23-17 üstün kapattı.





Maçın ikinci çeyreğinin ilk dakikalarında skor bulmakta zorlanan Anadolu Efes, ilk 4 dakikada sadece 2 sayı bulurken, potasında ise 3 sayı gördü: (25-20, 14.dk). Vujacic’in üçlüğüyle sessizliğini bozan Efes, hücumda doğru şu seçimlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle farkı açma şansını yakalayamadı: (29-29, 17.dk). Kerem Tunçeri ile dengeyi bozan Anadolu Efes, 2:36 kala Farmar’ın üçlüğüyle skoru 34-29’a getirdi. Kuridza’nın basketine Barac’ın yüksek posttan attığı basketle yanıt veren Anadolu Efes, son hücumda Barac ile bir basket daha bularak, ilk devreyi 38-31 önde bitirdi.





Karşılaşmanın ikinci yarısına Farmar’ın sayılarıyla giren Anadolu Efes, Barac’ın basketiyle 24.dakikayı 44-38 önde geçti. Hamilton’a Gökhan ile yanıt veren Lacivert-Beyazlılar, Lucas ile son 4:23’e 48-42’ye üstün girdi. Lucas’dan gelen üst üste basketlerle farkı 9 sayıya çıkaran Efes, 27.dakikayı da 52-42 önde geçti. Kerem Tunçeri’nin üçlüğüyle rahatlayan ve son 2 dakikaya 55-42 üstün giren Efes, Birkan’ın serbest atışlarıyla farkı 15 sayıya çıkardı: (57-42). Zubcic ve Barac’ın karşılıklı sayılarıyla son dakikaya 59-44 üstün giren coach Oktay Mahmuti’nin öğrencileri üçüncü çeyreği de 59-44 önde tamamladı.

Son periyodu domine etti





Mücadelenin son çeyreği karşılıklı dış atışlardan gelen basketlerle açılırken, Vujacic’in üçlüğüyle fark 18 sayıya tırmandı: (65-47). Zizic’e Ermal ile yanıt veren Anadolu Efes, Jagovic-kuridza’nın basketine engel olamadı: (67-51, 33.dk). Mola sonrası Birkan’ın üçlüğüyle ivme bulan Efes, 35.dakikayı da 74-54 önde tamamladı. Doğuş’un savunma ve hücumdaki takıma verdiği katkı ile oyunu domine eden Anadolu Efes, Birkan’ın fast break turnikesi ile Doğuş’un smaç basketiyle son 2.5 dakikaya 81-56 üstün girdi.Hamilton’un basket faulüyle skor bulan Hırvat ekibi, son dakikaya 83-64 önde girdi. Anadolu Efes maçı 83-66 kazanarak Rixos Cup 5’e galibiyetle başlamış oldu.





Turnuvada yarın saat 18.00’de Beşiktaş- Anadolu Efes, saat 20:00’de ise Galatasaray Medical Park- Unics Kazan maçları oynanacak.





ANADOLU EFES (23-15-21-24): 83





Doğuş Balbay 4, Fordan Robert Farmar 7, Sasha Vujacic 13, Birkan Batuk 12, Ramazan Tekin 0, Kerem Tunçeri 7, Esteban Batista 2, Cedi Osman 0, Jamon Lucas 11, Ermal Kurtoğlu 2, Gökhan Şirin 7, Stanko Barac 18,





CIBONA ZAGREB (17-14-13-21): 66





Davor Kus 8, Ivan Tomas 0, Tomislav Zubcic 16, Ante Masic 1, Demond Carter 8, Dustin Ware 3, Stipe Krstanovic 0, Marko Jagovic-kuridza 6, Andrija Zizic 2, Justin Hamilton 14, Hrvoje Kovacevic 7



