Efes, Ali Doğan’ı destekliyor

Anadolu Efes, 18 Eylül Salı günü yapılacak olan TBF genel kurulunda, Ali Doğan'a destek vereceklerini açıkladı.





Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türk basketbolu yönetiminde değişimin zamanının geldiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ”Basketbola 40 yıldır özveriyle hizmet eden, yıldız sporcular ve başarılı antrenörler yetiştirmiş, Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluklar kazanmış Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Türk basketbolu yönetiminde değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz.

18 Eylül tarihinde Ankara’da yapılacak seçimli genel kurulda; keyfiyetten uzak, açık ve şeffaf yönetim anlayışı vadeden, bütün kulüplerimize eşit uzaklıkta kalarak adil davranacağını deklare eden, basketbolun gelir kaynaklarını arttıracağına, başarı uğrunda kulüplerimize bugünkünden çok daha fazla fırsat yaratacağına ve Kulüpler Birliği’ni hayata geçireceğine inandığımız Ali Doğan’ı desteklediğimizi spor camiamız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.” TBF Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Turgay Demirel ile eski Ülkerspor Kulübü Başkanı Ali Doğan başkanlık için yarışacak.