Efe Özal: Babamın mezarını açmayın

Efe Özal, ‘İnancımıza ters, ayrıca incelemede zehir bulunsa bile bir yere varılamayacak. Aile olarak mezarın açılmasını istemiyoruz” dedi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının açılmasına alınacak örneklerin adli tıp kurumunda incelenmesine ilk itiraz aileden geldi.

Özal’ın oğlu Efe Özal, savcılığa giderek mezarın açılmasına itiraz etti.

Vatan gazetesinin haberine göre Efe Özal, mezarın açılmasına inanç, örf ve adetlerine ters geldiği için itiraz ettiğini söyledi: “Benim itirazım çok basit ve temel bir içgüdü ile gelmiş bir itirazdır.

İnancıma, bizim örf adetlerimize göre mezarın açılması, vefat edilmiş birisinin rahatsız edilmesi benim tüm temel ilkelerime ve inancıma çok ters geliyor.

Hiçbirimiz anne babamızın, yakınımızın mezarının açılmasını, rahatsız edilmesini istemeyiz. Bundan dolayı itirazımı yaptım. Ayrıca, burada yapılacak herhangi bir çalışmanın da bir fayda getireceğine çok inanmıyorum.

Onun ötesinde vicdanen çok rahatsızlık çekiyorum. Hiç kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Tamamen bundan dolayı itiraz ettim.”

ZEHİR BULUNSA BİLE...

Efe Özal, anne ve abisinin de mezarın açılmasını istemediğini söyledi: “Annemin ve ağabeyim de açılmasından rahatsızlık duyduklarını biliyorum, ama bu konuda itiraz edip etmeyeceklerini bilmiyorum.

Ben kendilerine itiraz ettiğimi söyledim. Açılmasından rahatsızlık duyduklarını biliyorum. Ama bu konuda bir itirazları olur mu olmaz mı açıkçası bilmiyorum.”

Efe Özal, incelemelerden sonra zehir bulgusuna rastlansa dahi çözüm olmayacağını söyledi: “Tüm haber kanallarında son birkaç gündür çeşitli uzmanlar çıkıyor.

Benim uzmanlık konum değil, herkes farklı şeyler söylüyor. Bir şey bulunabilir ya da bir şey çıkmayabilir.

Düz mantıkla baktığım vakit, hiçbir şey çıkmadı. Şüphe hiçbir zaman insanların kafasından silinmeyecek. Bulunduğu vakit de, farz edin ki bir zehir bulundu, bulunan zehirden kaynaklı da bir yere varılamayacak.

Sonuçta burada bir soruşturma yapılacaksa başka deliller, insanlarla konuşmalar veya başka şeylerle gidilmesi lazım. Her şeyin ötesinde hiç birimizin vicdani olarak böyle bir şeyi isteyeceğimizi zannetmiyorum. Savcılığın da durumunu anlayabiliyorum. Ben böyle bir itirazda bulunmasaydım kendimi çok rahatsız hissederdim.”

İHMAL KESİN!

Turgut Özalı’ın vefatından sonra yapılan işlemlerde ihmal olduğunu söyleyen Efe Özal, babasının vefatıyla ilgili şüpheler de taşıdığını açıkladı: “Bende ve toplumun birçok kesiminde bir şüphe var. Bununla ilgili çok ciddi incelemeler de yapıldı. İncelemenin çok detayını bilmiyorum ama bende de bir şüphe var.

Şüphenin ötesinde, bir ihmalin olduğundan kesinlikle eminim. O günkü koşulları, o günkü olayları yaşadığımdan da biliyorum, ihmal kesin var. Onun dışında başka bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Ama şüpheniz var mı derseniz, her zaman şüphe var. Ama ihmalin olduğu kesin. Onu söyleyebilirim.”

SAVCI: GÜNEŞLİ HAVADA AÇIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimat yazısında, mezarın güneşli bir havada açılması ve yapılacak tüm işlemlerin 3 profesyonel kamera tarafından kayda alınması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında, Özal’ın ölümündeki şüphelerin giderilmesi için, mezarının açılmasına karar verilmişti.

Soruşturmayı yürüten TMK’nın (Terörle Mücadele Kanunu) 10. maddesiyle görevli olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin’in, mezarın açılması işlemi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı talimat yazısında, mezarın açılması işlemiyle ilgili bazı detaylar yer aldığı öğrenildi.

3 KAMERA KAYDEDECEK

Edinilen bilgiye göre savcı Kemal Çetin, talimat yazısında, Adli Tıp Uzmanlarının, mezar açılması işlemlerinde uygulaması gereken prosedürün aynısını uygulamasını istedi.

Yapılacak işlemleri ve alınacak numuneleri sıralayan Savcı Çetin, ilk olarak mezarın içinden alınacak numunelerden DNA profili çıkarılmasını talep etti. Böylece ilk önce mezarın içindeki cesedin Özal’a ait olup olmadığı belirlenecek.

Bu işlemin ardından cenazeden ve topraktan alınan numuneler üzerinde inceleme yapılacak. Savcı Çetin, mezarın açılması işlemiyle ilgili tüm aşamalarının 3 profesyonel kamera tarafından çekilmesini istedi.

Savcılık, kameraların iyi görüntü alabilmesi için de güneşli bir havanın tercih edilmesini, bu nedenle, İstanbul Savcılığı’nın, mezar açılması işlemi için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınması istendi